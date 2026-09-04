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Царьград

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Как понять свою кошку: названы 8 фактов, которые раскрывают их поведение

Как понять свою кошку: названы 8 фактов, которые раскрывают их поведение

Опубликованы восемь подтверждённых исследованиями особенностей поведения домашних кошек - от способности формировать привязанность к человеку до предчувствия грозы.

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