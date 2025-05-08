Важно подготовить новое поколение политиков.фото: president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «немного задержался» у власти, отметив, что для ее передачи необходимо наличие опытных политиков и подготовка их нового поколения.
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