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Лукашенко заявил, что «немного задержался» у власти

Лукашенко заявил, что «немного задержался» у власти

Важно подготовить новое поколение политиков.фото: president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что  «немного задержался» у власти, отметив, что для ее передачи необходимо наличие опытных политиков и подготовка их нового поколения.

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