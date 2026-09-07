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Мировое обозрение

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Миллиардер Баффетт проверил переданную Украине технику на границе с Молдавией

Миллиардер Баффетт проверил переданную Украине технику на границе с Молдавией

Американский миллиардер и филантроп Говард Баффетт лично проинспектировал на юге Украины технику, переданную пограничникам его благотворительным фондом.

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