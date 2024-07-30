Спасатели предупредили о сильных дождях на юге Хабаровского края 1 августа

1 августа в Хабаровском крае ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о сильных дождях, которые могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, падению деревьев, подъему уровня воды в небольших реках и кратковременному затоплению дворов.