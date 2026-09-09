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Ресторатор Антон Пинский разбил лицо гастрокритику Илье Трапезнику на презентации ресторана

Ресторатор Антон Пинский разбил лицо гастрокритику Илье Трапезнику на презентации ресторана

Вечером 8 сентября светское мероприятие по случаю перезапуска столичного ресторана «ВаНиль» Аркадия Новикова закончилось громким скандалом и потасовкой.

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