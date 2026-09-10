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Мировое обозрение

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Шесть «квадратов» и ни одного окна: В Москве продают квартиру в подвале почти за 2 млн рублей

Шесть «квадратов» и ни одного окна: В Москве продают квартиру в подвале почти за 2 млн рублей

На московском рынке недвижимости появилось предложение, которое трудно назвать иначе как отчаянным компромиссом.

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