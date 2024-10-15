Лигу Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России приняла решение лишить Хардкор-лигу лицензии на проведение боев. Это решение было принято после многочисленных нарушений организацией правил спортивного бокса и правил взаимодействия субъектов кулачного боя.
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