Вышел трейлер Trains: Electrostorm с кадрами геймплея — игра очень напоминает Control Рос...

Вышел трейлер Trains: Electrostorm с кадрами геймплея — игра очень напоминает ControlРоссийская студия Watt, получив деньги от ИРИ на разработку игры Trains: Electrostorm, наконец-то представила первый полноценный трейлер игрового процесса своего продукта.