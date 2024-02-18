Вышел трейлер Trains: Electrostorm с кадрами геймплея — игра очень напоминает Control Рос...

Вышел трейлер Trains: Electrostorm с кадрами геймплея — игра очень напоминает ControlРоссийская студия Watt, получив деньги от ИРИ на разработку игры Trains: Electrostorm, наконец-то представила первый полноценный трейлер игрового процесса своего продукта.
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