В Италии считают, что конфликт на Украине затянется надолго

Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью газете La Stampa.