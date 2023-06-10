Русская весна

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В Италии считают, что конфликт на Украине затянется надолго

В Италии считают, что конфликт на Украине затянется надолго

Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью газете La Stampa.

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