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Царьград

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В Забайкалье сироты активнее берут жильё в Читинском округе

В Забайкалье сироты активнее берут жильё в Читинском округе

В Забайкальском крае подвели промежуточные итоги реализации жилищных сертификатов для детей-сирот. Наибольшее количество таких выплат, предназначенных для приобретения жилья в сельской местности, было использовано в Читинском и Чернышевском округах.

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