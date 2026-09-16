В Забайкалье сироты активнее берут жильё в Читинском округе

В Забайкальском крае подвели промежуточные итоги реализации жилищных сертификатов для детей-сирот. Наибольшее количество таких выплат, предназначенных для приобретения жилья в сельской местности, было использовано в Читинском и Чернышевском округах.
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