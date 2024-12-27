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Китай

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Китайско-американские военные обмены не являются политическим шоу - Минобороны Китая

Пекин, 26 декабря /Синьхуа/ -- Целью контактов и обменов между китайскими и американскими военными силами не является политическое шоу для остального мира, заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР.

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