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Выйти за флажок: власти РФ намерены оспорить негативный статус гражданской авиации

Выйти за флажок: власти РФ намерены оспорить негативный статус гражданской авиации

Власти РФ решили добиться снятия «красного флажка» ICAO с гражданской авиации страны. Статус «серьезной обеспокоенности» был присвоен России Международной организацией гражданской авиации в 2022 году — он указывает на значительные проблемы с безопасностью в авиации, в частности, из-за двойной регистрации наших самолетов.

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