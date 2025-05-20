«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле рассказали о меморандуме по мирному договору с Украиной

Песков подчеркнул, что главное — устранение первопричин конфликтаПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о «дьяволе, кроющемся в деталях», комментируя слова президента России Владимира Путина о меморандуме по мирному договору с Украиной.
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