«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле рассказали о меморандуме по мирному договору с Украиной

Песков подчеркнул, что главное — устранение первопричин конфликтаПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о «дьяволе, кроющемся в деталях», комментируя слова президента России Владимира Путина о меморандуме по мирному договору с Украиной.