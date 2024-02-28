Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии погибли шесть человек, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
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