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Canada Just Unleashed Its Fastest-Growing Oil Boom In A Decade

Canada Just Unleashed Its Fastest-Growing Oil Boom In A Decade

Canada Just Unleashed Its Fastest-Growing Oil Boom In A Decade Who says price isn't a rationing mechanism? Rather than sink billions into long-term oil sands projects, Alberta energy companies are increasingly chasing the Clearwater formation, a conventional heavy oil field that allows producers to capitalize on rising crude prices far more quickly, according to Bloomberg.

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