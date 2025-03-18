«Позор»: Хельмут Марко отреагировал на слёзы Исака Хаджара

Getty ImagesСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко, который перед Гран При Австралии успел раскритиковать и австралийского новобранца заводской команды Alpine в Формуле 1 Джека Дуэна, и бразильского пилота Sauber Габриэля Бортолето, после уик-энда обрушился с критикой и на собственного пилота.