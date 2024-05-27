Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Костин описал «выколачивание денег» на дыры «путём в никуда» для ОСК

Костин описал «выколачивание денег» на дыры «путём в никуда» для ОСК

Костин: «выколачивание денег» на закрытие дыр — путь в никуда для ОСК Глава ВТБ также сравнил верфи с «экскурсией в исторический музей»: «Вот это построено при царе таком-то, это — при императоре таком-то».

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