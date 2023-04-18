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Компания SpaceX перенесла дату первого запуска космического корабля Starship

Компания SpaceX перенесла дату первого запуска космического корабля Starship

Запланированный на 17 апреля запуск на орбиту корабля Starship перенесен на 20 апреля. Такое решение по техническим причинам было принято компанией SpaceX, о чем говорится на ее сайте.

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