😎 Лето уже здесь, а вы где там? Дрыхните еще? Подъем переворотом, товарищи — первый июньский день нашпигован датами по самое не хочу.
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😎 Лето уже здесь, а вы где там? Дрыхните еще? Подъем переворотом, товарищи — первый июньский день нашпигован датами по самое не хочу.