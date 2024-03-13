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В Словакии призывают возвращать домой «трусливых украинцев»

В Словакии призывают возвращать домой «трусливых украинцев»

О необходимости задержания на территории Евросоюза и отправки в обратном направлении «трусливых украинских мужчин» заявил словацкий заместитель председателя правительства и глава тамошнего оборонного ведомства Роберт Калиняк.

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