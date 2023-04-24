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Плотников о ЦСКА и 3-1 с «Ак Барсом»: «Надо не поверить в победу раньше, чем она случится. Без понятия, везем ли в Казань шампанское»

Форвард армейцев высказался после 4-го матча (2:1) финала Кубка Гагарина. — Три победы подряд. ЦСКА держит эту серию двумя руками.

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