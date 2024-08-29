В Братске вручили награды героям – волонтерам и полицейским

В торжественной обстановке актового зала Межмуниципального управления МВД России «Братское» прошла церемония награждения лучших сотрудников полиции и неравнодушных волонтеров, которые проявили себя в поисках пропавшего ребенка в деревне Куватка Братского района.
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