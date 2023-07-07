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Мятеж мигрантов в Европе ширится, России приготовиться?

Мятеж мигрантов в Европе ширится, России приготовиться?

Виктор Анисимов То что мятеж мигрантов во Франции инициирован извне, сомнений нет. Слишком всё выглядит организованно и последовательно.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Наверное, какой-то &quot;ордынец&quot; готовит под себя огромную Ордынскую Армию?... Ужасное будущее для России.
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5 час.
S
Serg
поздно бабка пить боржоми, когда почки отвалились. Если заваруха начнется, главное, чтобы разрешили самооборону. Иначе не выживем.
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3 час.
Светлана
Когда начнётся наши депутаты , олигархи и  думцы улетят на частных самолетах туда где награбленное держат?
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10 мин.

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