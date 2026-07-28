"Зеленский перебрал": в Госдуме однозначно ответили на вопрос о мобилизации в России

В комитете Госдумы по обороне однозначно высказались по вопросу якобы возможной мобилизации в России и заодно предупредили о важной детали, касающейся расширения личного состава в зоне специальной военной операции.
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