Произошел массовый сбой в работе СБП и двух российских банков

Массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП), «Альфа-Банка» и «Т-Банка».По данным портала Downdetector, собирающего информацию о сбоях на сайтах и в приложениях, проблемы наблюдаются с оплатой, доступом к счетам и в целом с картами.
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