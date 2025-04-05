Произошел массовый сбой в работе СБП и двух российских банков

Массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП), «Альфа-Банка» и «Т-Банка».По данным портала Downdetector, собирающего информацию о сбоях на сайтах и в приложениях, проблемы наблюдаются с оплатой, доступом к счетам и в целом с картами.