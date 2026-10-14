www.globallookpress.com/Dinendra Haria Шотландец Джеймс Ламонт едва не умер, приняв опасную инфекцию за обычный геморрой.
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