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Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Циципас поборется с Руусувуори, Де Минаур сыграет с Руне

Стефанос Циципас сыграет с Эмилем Руусувуори в полуфинале в Стокгольме. Сетка турнира здесь. Stockholm Open Стокгольм, Швеция 17 – 23 октября 2022 ATP 250 Призовой фонд – 648 130 долларов Крытые корты, хард Полуфинал Алекс де Минаур (Австралия)  Хольгер Руне (Дания) Дата проведения 22 октября, 15.

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