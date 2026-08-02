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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валеро о Моуринью в «Реале»: «Он способен доминировать в такой раздевалке и заставить команду бороться за все трофеи. Надеюсь снова поболеть за них в финале ЛЧ»

Бывший полузащитник «Реала» Борха Валеро высказался о перспективах работы Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.

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