Сколько выпусков вышли при нем начиная с 1981 года, когда пришел тогда еще в «Советскую Кубань», подсчитать невозможно.
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