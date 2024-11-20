Новосибирская область работает над стандартом ответственного трудоустройства несовершеннолетних

Единый учет подростков, желающих принять участие в трудовой занятости, дополнительные меры стимулирования работодателей и внедрение стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних – совершенствование системы трудовой занятости несовершеннолетних обсудили в правительстве региона на круглом столе.
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