На улице Котовского возле дома № 2а 35-летний водитель японской иномарки сбил девочку примерно 10–12 лет, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, после чего она самостоятельно покинула место происшествия.
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