В Новосибирске виновнику гибели журналиста Антона Лучанского смягчили приговор

Осужденный за причинение смерти по неосторожности 27-летний Никита Л. досрочно выходит на свободу.Виновнику гибели журналиста ВГТРК Антона Лучанского смягчили приговор за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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