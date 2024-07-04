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В Перми сотрудник завода сломал обе ноги из-за несоблюдения правил безопасности

В Перми сотрудник завода сломал обе ноги из-за несоблюдения правил безопасности

На предприятии были зафиксированы нарушения производственных инструкций.В марте текущего года на предприятии АО «Пермметалл» произошел несчастный случай.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
&quot;отсутствие контроля со стороны работодателя за соблюдением правил безопасности&quot;, так чаще работодатель и создаёт все условия для нарушения, в стиле: &quot;Не хочешь - не работай&quot;.
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21 час.

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