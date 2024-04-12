Космическая отрасль Прибалтики не выдержала независимости

12 апреля мир отмечает 63-ю годовщину первого полета человека в космос. Сегодня не все об этом помнят, но в советские времена весомый вклад в космическую программу СССР вносили высокотехнологические предприятия и научно-исследовательские учреждения, расположенные в Прибалтике.