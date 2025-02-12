Ямальские города-юбиляры подготовили более 100 спортивных мероприятий

В 2025 году три города Ямала – Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой – отметят свои юбилеи. В каждом из этих городов запланирована насыщенная праздничная программа, в которой около трети мероприятий будут посвящены физкультуре и спорту.
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