Собянин: В Москве сейчас реставрируется более 500 памятников архитектуры

Фасады здания Центросоюза на Мясницкой улице будут реставрированыВ своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ансамбль Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза будут отреставрированы в 2024 году.