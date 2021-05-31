Россия слезает с нефтегазовой иглы? / Русофобия - главный товар Прибалтийских Вымиратов | Душенов. Ответы на вопросы

Россия слезает с нефтегазовой иглы? Какова роль Суркова в российской политике? Правда ли, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы? Какое место занимает Дёмушкин в русском национальном движении? Какие опасности таит в себе цифровизация? Зачем Google подала в суд на Роскомнадзор? Кем был Пётр I для России и русского народа? Русофобия - главный товар Прибалтийских Вымиратов Правда ли, что Лукашенко - главное препятствие на пути объединения России и Белоруссии в единое государство? Как России следует относиться к биологическим лабораториям США вокруг наших границ? На что способна перспективная гиперзвуковая ракета «Изделие 715», предназначенная для дальнего бомбардировщика Ту-22М3М? Правда ли, что единственный товар, которым могут торговать поляки и прибалты - это русофобия?.