Хоккеист СКА Кузнецов: когда Овечкин играет в Канаде, там тишина

Бывший хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который выступает за петербургский СКА, в подкасте российской команды вспомнил, как болельщики в Канаде относятся к российскому нападающему и капитану "столичных" Александру Овечкину.