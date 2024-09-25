Путин: доля расчетов «токсичной» западной валютой упала в двое

Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии