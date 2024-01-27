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Закон, порядок, государство

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"Наконец-то отменят?": "большие" изменения по штрафам с камер видео наблюдения — детали

"Наконец-то отменят?": "большие" изменения по штрафам с камер видео наблюдения — детали

Инициатива председателя Комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова о временной отмене штрафов с дорожных камер за непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время движения вызвала обсуждение в России.

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