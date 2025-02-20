Владимир Путин призвал совершенствовать правосудие в РФ

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов Российской ФедерацииОткрытая система правосудия Владимир Путин, как профессиональный юрист высокого уровня, прекрасно понимает важность эффективной работы судебной системы для страны.
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