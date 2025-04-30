Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова назвала слова Зеленского о Параде в Москве срывом мирных усилий

Захарова назвала слова Зеленского о Параде в Москве срывом мирных усилий

Владимир Зеленский подрывает усилия по мирному урегулированию на Украине своими заявлениями о выборе «болевых точек России» для побуждения Москвы к дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Вы. Что. Думаете. Это. Ненормальный..наркоман Шутит. Они. Даже. План. Составили. 10лет.по сле. Войны. Были. Созданы. Спец. Войска. НКВД. По. Ликвидации. Террористов. И.. Бандитов. До. 1956г.боролись.вымели.но.не.всех.а.потом.хрущев.выпустил.по.реабилитации.недобитых.отморозков.и.как.это.бывает.все.они.хорошо.устроились.вот.и.выросло.поколение.с.промытыми.мозгами.так.что.надо.зачищать.начисто
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