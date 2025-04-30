Захарова назвала слова Зеленского о Параде в Москве срывом мирных усилий

ВС

Валерьян Смогловский

Вы. Что. Думаете. Это. Ненормальный..наркоман Шутит. Они. Даже. План. Составили. 10лет.по сле. Войны. Были. Созданы. Спец. Войска. НКВД. По. Ликвидации. Террористов. И.. Бандитов. До. 1956г.боролись.вымели.но.не.всех.а.потом.хрущев.выпустил.по.реабилитации.недобитых.отморозков.и.как.это.бывает.все.они.хорошо.устроились.вот.и.выросло.поколение.с.промытыми.мозгами.так.что.надо.зачищать.начисто