КНР готова к большему развитию отношений с Россией 

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что КНР готова поспособствовать еще большему развитию отношений с РФ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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