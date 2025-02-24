Названы самые частые психические расстройства россиян

Чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Наиболее распространенные проблемы с психикой в стране назвал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин в беседе с «Газетой.
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