Названы самые частые психические расстройства россиян

Чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Наиболее распространенные проблемы с психикой в стране назвал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин в беседе с «Газетой.