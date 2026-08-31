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Регионы России

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Бизнес предложил досрочно снимать банковские гарантии по акцизам после налоговой проверки

Бизнес предложил досрочно снимать банковские гарантии по акцизам после налоговой проверки

Бизнес предлагает разрешить досрочно освобождать банковские гарантии, предоставляемые при уплате акцизов при закупке этилового спирта, после завершения налоговой проверки, если нарушений и неисполненных обязательств не выявлено.

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