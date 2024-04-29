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Пятый канал

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«Вопрос времени»: власти КНДР предрекли США поражение на Украине

«Вопрос времени»: власти КНДР предрекли США поражение на Украине

Поставки западных стран вооружения не помогут Украине победить Россию. Об этом заявил начальник департамента военных внешних дел Минобороны КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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