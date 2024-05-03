В Алтайском крае снимут фильм про Леонардо Ди Каприо

Действие проекта разворачивается в селе Старая Ажинка.В Солтонском районе Алтайского края начались съемки короткометражного фильма о приключениях голливудского актера Леонардо Ди Каприо, сообщают «Вести Алтая».
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