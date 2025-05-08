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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, отметив, что лидеры России и Китая проведут "длительное общение в разном составе, в том числе и один на один".

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