В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, отметив, что лидеры России и Китая проведут "длительное общение в разном составе, в том числе и один на один".
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