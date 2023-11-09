Американский эксперт допустил проведение Спецоперации США в Мексике

Основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в своей статье для Newsweek рассмотрел гипотетическую ситуацию, в которой США могли бы провести специальную военную операцию в Мексике, если бы там произошел антиамериканский госпереворот с поддержкой Китая.
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