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Альба о 3:1 с «Факелом»: «Ростов» просто не пришел на первый тайм. В перерыве поговорили, поменяли отношение и атаковали хорошо»

Тренер « Ростова » Джонатан Альба оценил победу над « Факелом » (3:1) в  7-м туре РПЛ . — Первый тайм сложился тяжело.

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